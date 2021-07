Podcast Mental Power z brązową statuetką BEST AUDIO Empik Go

Brązowa statuetka w kategorii „Najlepszy Podcast 2020”

Podcast Mental Power głosami słuchaczy został wybrany trzecim najlepszym podcastem

w pierwszej edycji konkursu „Nagród BEST AUDIO Empik Go, dla tych którzy lubią słuchać”.

„Dziękuję serdecznie za każdy oddany głos na mój podcast. To dla mnie wielkie wyróżnienie, ale też ogromna odpowiedzialność. Cieszę się, że mogę służyć Wam swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru psychologii, socjologii i neuronauki. Chciałbym pogratulować wszystkim nominowanym, a zwłaszcza zwyciężczyni, Justynie Mazur oraz Marcinowi Myszce, który zajął drugą lokatę - stać z Wami na podium to zaszczyt!” - komentuje Jakub B. Bączek, autor nagrodzonego podcastu „Mental Power”.

Idea podcastu Mental Power

Podcast Mental Power to sprawdzona wiedza i skuteczne narzędzia treningu mentalnego.

Z Know-how zawartego w podcaście korzystają najlepsi polscy sportowcy i uznane na całym świecie marki. „Mental Power to sposób na odkrycie wewnętrznej siły do działania, uwolnienia swojego potencjału i osiągania hiperefektywności w życiu, sporcie oraz biznesie” – podsumowuje Jakub B. Bączek. 10-odcinkowy podcast Mental Power to jak mówi Jakub B. Bączek skrzynka z narzędziami z psychologii oraz treningu mentalnego, które mają pomóc w zmianie osobistej. Jakub B. Bączek w swoim podcaście daje wskazówki jak pracować efektywniej, przedstawia sprawdzone sposoby na polepszenia samopoczucia oraz podniesienia satysfakcji z życia, prezentuje skuteczne sposoby na walkę z prokrastynacją, uczy jak zarządzać stresem, wyjawia techniki na osiągnięcie spokoju wewnętrznego, doradza jak zwiększyć poziom energii, a także wyjaśnia jak korzystając z narzędzi psychologii zmienić swoje nawyki i przekuć swoje marzenia na mierzalne efekty.

Pierwsze „Audio Oskary” w Polsce!

Konkurs zorganizowany przez Grupę Empik – właściciela aplikacji Empik Go -,to ukłon w stronę twórców audio, którzy konsekwentnie od wielu lat rozwijają nową kategorię branży rozrywkowej. Miniony rok udowodnił, że ludzie coraz chętniej sięgają po produkcje audio, wszelkiej maści podcasty, o czym świadczy liczba 5 milionów audiobooków, które dodali do swoich bibliotek użytkownicy aplikacji Empik Go od początku pandemii. W 1. edycji Nagród BEST AUDIO Empik Go internauci oddali kilkanaście tysięcy głosów na swoje ulubione seriale audio, podcasty oraz słuchowiska.

